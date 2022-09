Polícia Civil identifica ladrões e matadores de gado na fronteira

Por Alexandre Lima

Gado estavam sendo abatidos dentro das propriedades e levavam a carne para ser vendida no lado boliviano.

Durante os três meses passados, investigadores da Polícia Civil da Delegacia Geral de Brasiléia, vinham trabalhando no caso das invasões e roubo de carne de gado, após serem abatidos dentro das propriedades.

Cerca de dois casos foram registrados nos meses de julho e agosto passado. Os bandidos vinham se aproveitando da ausência dos proprietários nos pastos e até mesmo nos currais, para selecionar e abater, para em seguida, retirar as carnes para serem vendidas na área urbana.

Após investigarem as pistas deixadas pelos bandidos, dois homens foram identificados como os principais suspeitos dos furtos e abate de gado. Um homem de nacionalidade brasileira e o comparsa, de nacionalidade boliviana foram detidos.

Dois casos foram registrados e passaram a serem investigados.

Com o apoio de equipe do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva – GIRO, os investigadores chegaram aos principais suspeitos. Os dois confessaram a prática dos crimes tanto no município de Brasileia quanto em Cobija, onde as carnes eram levadas para serem vendidas nos açougues no lado boliviano.

Os dois foram conduzidos para a delegacia e ouvidos pelo delegado e, em seguida, liberados para responder em liberdade, por estarem foram do flagrante.

