Assaltante invade casa em Rio Branco e acaba morto por morador que tinha posse de arma

Por Contil Net

O assaltante Felipe dos Santos Sargento, de 19 anos, foi morto com quatro tiros ao tentar invadir uma residência na noite desta quinta-feira (22), na rua Vereadora Maria Antônia, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Felipe estava com mais dois comparsas quando tentou invadir uma residência na Cidade do Povo e foi recebido a tiros pelo morador da casa, que possui uma arma de fogo legalizada. Após os tiros, Felipe caiu morto dentro do quintal e os outros dois criminosos fugiram do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado, mas quando chegaram só puderam atestar morte ao assaltante.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local do ocorrido e colheram informações e características dos comparsas de Felipe, e realizaram ronda ostensivas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Os PMs isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. O corpo do assaltante foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Ainda segundo a polícia, os bandidos tentaram invadir a residência pois queriam pegar a arma e o dinheiro do proprietário da casa.

O morador da casa saiu do local e vai se entregar na delegacia juntamente com a arma de fogo e os documentos que comprovam a legalidade.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp