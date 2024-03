Polícia Civil prende homem acusado de tráfico após fugir de perseguição na BR 317

Por Alexandre Lima

No dia 20 de fevereiro passado, um caso de apreensão de drogas foi registrado no município de Brasiléia pelos investigadores da Polícia Civil. Sendo que o principal acusado, após perseguição pela BR 317 e nas proximidades do Polo da Ufac, teria abandonado o carro e utilizou a mata para conseguir fugir.

Dentro do carro, o motivo da fuga foi descoberto pelos agentes, quando encontraram pouco mais de 18 quilos de drogas, entre cocaína e maconha adulterada, conhecida por ‘skunk’.

O trabalho investigativo deu continuidade, uma vez que os agentes já sabiam quem seria o acusado que fugiu. O homem foi identificado e a Comarca do Município emitiu o mandado de prisão, que foi cumprido nesta quarta-feira, dia 13.

Sua prisão ocorreu após ele se apresentar na delegacia com advogado, mas, como havia um mandado de prisão desde o ocorrido, o mesmo recebeu voz de prisão e foi conduzido para uma das celas.

Jercicleiton Chaves Alves, vulgo ‘Soldado’, foi preso pelo crime de tráfico e levado para a delegacia, onde foi ouvido e será encaminhado ao presídio estadual FOC na Capital nesta quinta-feira, dia 14.

