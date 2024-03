PCAC apreende cinco quilos de entorpecentes em Capixaba, na região que faz fronteira com a Bolívia

A Polícia Civil do Acre (PCAC) por meio da equipe de investigação da Delegacia de Capixaba, retirou de circulação cinco quilos de substância suspeita de ser maconha. A apreensão da droga ocorreu nesta quarta-feira, 13, na entrada do ramal Brasil Bolívia.

Os agentes, agindo com determinação e estratégia, desmantelaram uma operação criminosa que estava atuando na área. A ação coordenada pelo Delegado Aldizio Neto da Silva e sua equipe, demonstra o comprometimento das autoridades em manter a segurança e o bem-estar dos cidadãos.

“Além de interromper o fluxo de drogas ilícitas, a apreensão representa um significativo prejuízo financeiro para os envolvidos no tráfico, enfraquecendo suas atividades e desestimulando futuras tentativas de exploração da região”, enfatizou o delegado Aldizio Neto da Silva.

