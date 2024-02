Polícia Militar desarticula “boca de fumo” e apreende armas e drogas

Assessoria de Comunicação da PMAC

Ação conjunta das equipes de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) e da Força Tática do 1° Batalhão resultou neste sábado, 3, na desarticulação de uma “boca de fumo” no bairro da Paz, em Rio Branco. Um homem foi preso, três armas de fogo, um simulacro de pistola e drogas foram apreendidos no local.

Durante patrulhamento, um homem ao notar a presença policial tentou se evadir. Nas buscas no local foram encontradas três armas de fogo, sendo uma submetralhadora e dois revólveres, além de um simulacro de pistola, mais de onze quilos de drogas, munições, dinheiro e material utilizado no embalo e preparo da droga.

O homem de 34 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para as medidas cabíveis ao caso.

