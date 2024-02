Adolescente atingida por tiro na cabeça sobrevive a incidente, autor é apreendido

Um incidente que ocorreu no ramal da Judia, região do Segundo Distrito da capital acreana, Rio Branco, em que uma jovem de 15 anos foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça, em um episódio que parece ter sido resultado de uma “brincadeira” denominada roleta russa. A Polícia Civil do Acre (PCAC) tomou conhecimento do caso imediatamente e iniciou as diligências para esclarecer os fatos.

Segundo as investigações, o possível responsável pelo disparo é outro adolescente. A equipe de investigação da PCAC prontamente intimou o responsável pelo jovem infrator a comparecer à delegacia para prestar os devidos esclarecimentos. Nesta sexta-feira, 2, os agentes da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) cumpriram o mandado de internação em desfavor do adolescente autor do disparo.

O delegado responsável pelo caso, dr. Francisco Canidé Dantas, informou que, após análises e laudos, ficou evidente que o incidente representou perigo de vida para a vítima. “O adolescente, de forma imprudente, teria praticado roleta russa contra a jovem. O projétil não apenas atingiu a vítima, mas alojou-se em sua cabeça. Até o momento da realização do exame do corpo delito, o projétil ainda não havia sido retirado”, informou o delegado.

A vítima, após o incidente, foi internada na UTI, onde permaneceu por vários dias. Atualmente, ela se recupera em casa, superando as graves consequências do episódio. O autor do disparo foi informado sobre o mandado de internação e, acompanhado das autoridades, foi transladado ao Instituto Socioeducativo Santa Juliana, onde ficará à disposição da Justiça.

