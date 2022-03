Estado faz mutirão de consultas para a liberação de cirurgias em Brasileia

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou neste final de semana, um mutirão de consultas pré-cirurgicas para a habilitação de pacientes do município de Brasileia e regiões adjacentes, que aguardavam na fila de espera para a realização de procedimentos cirúrgicos.

No total, foram atendidos 40 pacientes já cadastrados na Fundação Hospitalar e que aguardavam por cirurgias como hérnias ou vesícula, do período de 2018 à 2021. Os pacientes passaram por reavaliação de condições clínicas em ambulatório e consultas com cardiologista para o descarte de risco cirurgico.

O mutirão aconteceu no hospital Raimundo Chaar no último dia 26 de fevereiro. Foto: Cedida.

As cirurgias estão previstas para acontecer entre os dias 4 e 6 de março no hospital de Brasileia, Raimundo Chaar.

“Neste mutirão, atendemos pacientes também de Assis Brasil, Epitaciolândia e Xapuri. Dos 40 avaliados, 33 foram habilitados para realizarem suas cirurgias, diminuindo o tempo de espera e reduzindo a demanda reprimida com atendimento qualificado”, explicou Glivia Torres, diretora do Complexo Regulador Estadual.

A programação também deve alcançar os municípios de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Senador Guiomard e a própria capital, Rio Branco ainda nos próximos meses.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp