Polícia Militar prende monitorados por porte ilegal de arma e ameaças na fronteira

Por Alexandre Lima

Revólver calibre 22 apreendido com monitorado no ramal da Estrada Velha durante a tarde desta segunda, dia 17

O Comando da Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre, localizado em Brasiléia, realizou duas ações que resultou na retirada de duas armas de fogo das ruas da fronteira. Dois indivíduos que são monitorados da justiça, foram detidos pelo porte ilegal e conduzidos às delegacias.

Na primeira ação, uma denuncia registrada no comando do 5º Batalhão da Polícia Militar, fez com que enviasse uma guarnição do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva – GIRO, na Estrada Velha, cerca de 5km distante da cidade, na zona rural de Epitaciolândia na tarde desta segunda-feira, dia 17, afim de averiguar uma suposta ameaça de morte por arma de fogo.

Quando a guarnição chegou no local, encontrou o suposto ameaçador e que no primeiro momento, negou que estaria armado e não sabia nada sobre ameaças, sendo revistado.

Mas, teria mostrado uma mochila pessoal que estava nas proximidades e foi revistada. Dentro foi localizado um revólver, calibre 22 municiada, confirmando as suspeitas que o mesmo estaria escondendo a arma.

No segundo caso, aconteceu já durante a noite, opor volta das 21 horas, quando a guarnição foi acionada para o Bairro José Hassem, também em Epitaciolândia, de que um monitorado estaria andando armado em uma moto.

As denuncias davam conta que um homem estaria andando armado pelas ruas do Bairro. Com as características passadas, foi possível encontrar o mesmo pelas ruas e foi abordado e durante revista, foi localizado um revólver calibre 32 e em sua defesa, disse que estaria andando armado por estar sofrendo ameaças de morte de faccionados.

Revólver calibre 32 encontrado dentro do baú da moto com o monitorado e apreendida.

Os homens foram detidos e conduzidos para a delegacia do Município, jutamente com as armas onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência (B.O), ficando à disposição do delegado, que posteriormente apresentados ao judiciário para os procedimentos de praxe.

Revólver apreendido na zona urbana da cidade de Epitaciolândia.

