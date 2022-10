Erros em questões na prova do concurso da Sesacre revolta candidatos

MARIA FERNANDA ARIVAL

Foto: Arquivo/ContilNet

Com mais de 30 mil inscritos, o concurso da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) aconteceu na tarde deste domingo (16) e candidatos já apontam erros em questões, principalmente no caderno de “História e Geografia do Acre”, com aproximadamente 8 questões erradas.

Os candidatos puderam ter acesso ao gabarito preliminar ainda na tarde de ontem, quando a banca Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pelo certame, disponibilizou as respostas no site https://www.ibfc.org.br.

Algumas pessoas que fizeram a prova notaram erros nas respostas das questões e enviaram à reportagem do ContilNet. Uma dessas pessoas relatou que os candidatos estão se contatando para uma mobilização.

Como exemplo das questões onde foi considerada uma respostas errada pela banca está a de número 11, onde afirma que antes do Tratado de Ayacucho o Acre pertencia a Argentina e não à Bolívia. Outra questão questiona quais unidades de conservação ambiental não estão no Acre e a resposta correta, segundo o gabarito oficial é Serra do Divisor, que tem parte dela localizada em Cruzeiro do Sul, sendo inclusive um dos atrativos turístisticos do estado. (veja fotos das questões e do gabarito abaixo)

A Assessoria de Comunicação da Sesacre informou que o candidato deve entrar com recurso diretamente no site da banca, para que a questão seja revisada.

Veja fotos das questões e em seguida o gabarito que aponta as respostas erradas:

