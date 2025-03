Polícia Penal e Iapen realizam 1ª Corrida de Rua em Cruzeiro do Sul

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), realizou a 1ª Corrida de rua Iapen/Polícia Penal na manhã deste domingo, 9, em Cruzeiro do Sul. O percurso do evento aconteceu em um dos principais pontos turísticos do município, o igarapé preto.

Mais de 300 atletas das forças forças de segurança e comunidade participaram da corrida com largada e chegada no estádio Arena do Juruá. Cada atleta teve que doar três quilos de alimentos não perecíveis. As doações são destinadas à ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, através de uma parceria entre o Iapen e a Secretaria Estadual de Direitos Humanos (SEASDH).

“A intenção é aproximar a instituição da sociedade e ainda buscar a valorização do servidor. Com a inscrição, houve a arrecadação de alimentos que foram destinados à SEASDH, para atender famílias que foram atingidas pela alagação”, ressaltou o presidente do Iapen, Marcos Frank Costa.

Após 18 minutos e 51 segundos, Arlindo Nascimento da Silva foi o primeiro colocado da prova a cruzar a linha de chegada. Ele correu os 5km na categoria comunidade: “É um sentimento muito grande que a gente participar dessas corridas, e é muito bem organizada. É muito importante para a nossa sociedade o incentivo ao esporte, e que todo ano tenha esse incentivo para as pessoas que possam estar praticando mais, dedicar mais, questão da saúde, está de parabéns a segurança pública do Acre”. Ressaltou o atleta.

O pódio de 5k completou com Everton Rodrigues em 2º lugar, e Rodrigo Pinho em 3º lugar. O policial penal Francinei Lima foi ganhador da categoria Iapen/ Polícia Penal na prova 5k.

Após 38 minutos e 18 segundos policial penal José Uelisson cruzou a linha de chegada como primeiro na prova dos 10k. Já no feminino, a corredora Francisca Conceição de Freitas ganhou em primeiro lugar no 5k na categoria Iapen/Policial Penal, ela conta o quanto ficou feliz em participar desta primeira corrida: “Para mim é uma satisfação participar dessa primeira corrida proporcionada pelo Iapen, é de grande valia essa para a nossa cidade. E para mim é muito satisfatório fazer parte, ganhar esse primeiro lugar”.

