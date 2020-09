Polícia prende criminoso após roubar e tentar estuprar jovem

Antônio José Franco dos Santos, de 36 anos, foi preso no início da noite desta terça-feira, 1° de setembro, acusado de roubo e tentativa de estupro. O crime aconteceu na avenida Ceará, próximo ao Estádio José de Melo, no Centro de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas ao ac24horas, a vítima, que tem 18 anos, havia acabado de sair do trabalho quando Antônio José a abordou e fingiu que estava com uma faca. O criminoso roubou o celular da vítima, agarrou a jovem com um mata leão, tentou beijá-la várias vezes usando a força e passou as mãos nas partes íntima da jovem, em seguida, começou a arrastá-la pela rua na tentativa de chegar em uma área de mata para violentá-la.

A jovem começou a chorar na rua e populares perceberam que algo errado estava acontecendo. O criminoso foi abordado e quando a vítima informou que havia sido roubada e o bandido estava querendo levá-la para área de mata. José foi agredido por populares que não economizaram nos socos e chutes.

A Polícia Militar foi acionada prendeu o criminoso que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. A vítima registrou o boletim de ocorrência e foi ouvida pelo delegado.