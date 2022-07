Policiais apreendem maconha e tabaco que seriam enviados a reeducandos do presídio de Sena

O trabalho de fiscalização realizado por policiais penais do presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, culminou em mais uma apreensão de materiais ilícitos endereçados aos reeducandos. Nesta quarta-feira (20), a equipe apreendeu mais de 20 tabletes de maconha e alguns pacotes de cigarro.

Os produtos foram encontrados dentro do banheiro reservado para visitantes, envoltos em preservativos.

O caso está sendo investigado no sentido de identificar as visitantes que mais uma vez tentaram burlar a lei. Uma vez sendo identificadas, as mulheres terão suas carteiras suspensas.

Neste ano, várias apreensões já ocorreram no presídio de Sena Madureira. Além de drogas, inúmeros aparelhos celulares destinados aos apenados também foram interceptados pelos policiais penais.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp