Mulher que enganava empresários com Pix falso é presa em Rio Branco

Após deixar empresários no prejuízo realizando compras e enviando um comprovante de pagamento falso, C. F. foi presa em flagrante na noite desta segunda-feira (18), enquanto tentava aplicar o golpe mais uma vez. A prisão dela foi realizada no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

A Polícia Civil da 1ª Regional informou que um lojista, que foi vítima da jovem na tarde desta segunda, alertou à polícia sobre a situação, e, a partir da denúncia, os agentes conseguiram identificar a golpista.

C. F. comprava diversos produtos via delivery e falava que iria realizar o pagamento via Pix, e enviava um comprovante falso aos lojistas, que não recebiam nenhum valor nas contas bancárias, mas achavam que os objetos haviam sido pagos.

Comprovantes falsos produzidos por C. F.

Segundo a polícia, somente o lojista que avisou sobre o golpe teve um prejuízo de R$ 7 mil.

Outra empresária que já sabia que C. F. estava aplicando o golpe recebeu uma solicitação de compra da jovem e avisou a Polícia Civil. Em seguida, a vendedora aceitou a compra da jovem, que enviou o comprovante de Pix falso, e mandou o entregador até a residência da golpista.

Itens adquiridos com comprovantes falsos

No entanto, uma viatura da Policia Civil que já havia sido avisada sobre o caso estava aguardando a chegada do entregador na casa da golpista no Tancredo Neves para registrar o flagrante.

Ao sair para pegar os produtos com o entregador, C. F. recebeu voz de prisão e foi levada à Delegacia da 1ª Regional, junto com outros produtos frutos do golpe. Depois, ela foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), para o seguimento dos procedimentos cabíveis. Ela vai responder pelo crime de estelionato.

