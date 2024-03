Prefeita Fernanda Hassem e Deracre visitam Ponte Metálica Interditada em Brasileia para avaliação emergencial

O município de Brasiléia, localizado no estado do Acre, enfrenta grandes desafios devido à maior alagação do Rio Acre que atinge mais de 15 mil pessoas.

Mesmo com a chegada da vazante na quarta-feira, 28, o rio ainda não saiu da condição de transbordamento e a ponte José Augusto continua internada.

Nesta quinta-feira 29, a prefeita Fernanda Hassem e o deputado Tadeu Hassem estiveram reunidos com o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Sócrates Guimarães, para discutir as medidas emergenciais necessárias que garantam a segurança e a funcionalidade da ponte.

A equipe liderada pela prefeita Fernanda Hassem e pelo deputado Tadeu Hassem, acompanhada por engenheiros do Deracre, fizeram uma minuciosa vistoria para avaliar as condições estruturais da Ponte José Augusto.

A equipe de engenharia do Deracre e Defesa Civil estão fazendo essa inspeção e avaliação a pedido do governador que esteve aqui ontem. A ponte, além de ser o único acesso terrestre, também sobre ela, passam as redes de abastecimento de água e de alimentação.

Fernanda Hassem falou da força-tarefa composta por equipes do Corpo de Bombeiros, membros da Defesa Civil municipal e populares, que realizaram desobstrução da Ponte José Augusto. No entanto, será necessária uma nova ação, visto que continua descendo uma grande quantidade de entulhos.

