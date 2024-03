Câmara de Brasiléia está trabalhando em busca de ajuda para atingidos pela cheia do rio Acre

Por Alexandre Lima

Apesar da sede da Câmara Municipal estar debaixo d’água, devido a grande cheia que iniciou sua vazante nesta quarta-feira, dia 28, os trabalhos dos parlamentares mirins na pessoa do presidente Marquinho Tibúrcio, vêm sendo constantes desde a semana passada, quando iniciou a enchente.

O trabalho de acompanhar e fiscalizar o que o Município vem oferecendo de ajuda aos milhares de desabrigados, que estão espalhados nos 15 abrigos improvisados pela cidade.

Segundo presidente da Casa, Marquinho Tibúrcio, “Nosso trabalho é fiscalizar, apoiar e cobrar das autoridades parlamentares do Estado, principalmente neste momento, quando o rio Acre mais uma vez, deixou milhares desabrigados sem distinção de cor, raça, classe social, entre outros”, destacou.

Marquinho também pontuou que vem acompanhando junto com os pares, a prefeita Fernanda Hassem no apoio a seu importante trabalho colocando a prefeitura à disposição dos atingidos. “Estivemos desde o início da cheia no apoio às pessoas que buscaram ajuda para sair antecipamente de suas casas, já prevendo a subida do nível do rio. Queremos aqui também, agradecer as forças de segurança e Governo do Acre que estão ajudando quem precisa”, disse.

O parlamentar destacou que, com a chegada da vazante, os cuidados devem ser dobrados, uma vez que algumas estruturas das casas estão danificadas, além dos perigos com animais peçonhentos como cobras, aranhas, entre outros. “O trabalho de retorno será muito importante, após a liberação dos moradores para limpar suas residências e comércios, Brasiléia precisará de toda ajuda necessária para seu recomeço”, pontuou Marquinho Tibúrcio.

