Prefeita Fernanda Hassem recebe ligação do Ministro Waldez Góes e têm garantia de ajuda humanitária para Brasileia

Por intermédio do senador Petecão, a prefeita Fernanda Hassem recebeu uma ligação do Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, na manhã de segunda-feira 27, garantindo apoio ao município de Brasiléia.

Durante a conversa, o Ministro expressou solidariedade à população brasileense diante da atual situação.

Na conversa com o Ministro, a prefeita Fernanda Hassem relatou sua preocupação com as famílias desabrigadas na cidade, o isolamento da zona rural e destacou a importância da parceria do Governo Federal na reconstrução do município, que enfrenta sua segunda alagação em menos de um ano.

O Ministro reiterou o compromisso do Governo Federal em ajudar e se prontificou a prestar assistência necessária.

A prefeita Fernanda Hassem expressou seu agradecimento ao senador Petecão e ao governo federal pelo apoio dado ao município neste momento difícil.

