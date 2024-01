Prefeito Jerry Correia assina ordem para revitalização e ampliação da Praça Ecológica em Assis Brasil

O prefeito Jerry Correia assinou nesta terça-feira, 16, ordem de serviço que autoriza o início das obras de revitalização e ampliação da Praça Ecológica de Assis Brasil.

A obra será executada com recursos de emenda parlamentar destinada pelo ex-deputado federal Flaviano Melo no valor de R$479.287,97 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos), a previsão de execução é de 180 dias. No local serão construídos ponto para taxistas, quiosque de alimentação e espaço para atividades culturais.

Em sua fala, o prefeito destacou a importância da revitalização da praça, símbolo de desenvolvimento e união para brasileiros e peruanos. “Neste espaço tivemos em 2006, o encontro de três presidentes, do Brasil, Peru e da Bolívia que participaram da inauguração da Ponte da Integração, um marco histórico entre os países que abriu a Estrada do Pacífico para o desenvolvimento e alavancou o turismo da região. Durante muitos anos essa praça ficou abandonada, na nossa gestão conseguimos recursos com o então deputado Flaviano Melo para a revitalização e ampliação desse importante equipamento público da nossa cidade, que vai oportunizar a geração renda, um espaço adequado para os taxistas que recebem os turistas para fazer o transporte para outros municípios e um espaço de lazer e de entretenimento para a população e que vai fomentar o turismo no nosso município”, enfatizou.

O taxista Flemesom de Souza, que transporta turistas até os municípios de Brasiléia e Rio Branco ressalta a importância da obra. “A gente fica aqui esperando os passageiros que vem de outros países e brasileiros que chegam de viagem, atualmente a praça é um local que não tem identificação, as vezes os turistas ficam até com receio de parar devido as péssimas condições estruturais, vejo que com a reforma a praça vai ficar bonita a gente vai ter um ponto com todas as condições para receber o visitante, isso vai ajudar muito no nosso serviço” finalizou.

Participaram do evento o vice-prefeito de Assis Brasil, Reginaldo Martins, o vereador Wermison Martins, o representante da empresa WFM Comércio e Construção, executora da obra, secretários, assessores e taxistas.

