Prefeitura intensifica ações de combate à dengue nos Bairros de Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria da Saúde (Setor de Endemias), intensificou as ações de combate à Dengue.

Além do trabalho de visitações e orientações, os agentes do Setor de endemias estão fazendo o isolamento com fumacê em locais com focos eminentes de mosquitos que consiste em pulverizar um inseticida específico para o mosquito Aedes aegypti, em dosagens seguras aos humanos, e que elimina a maior parte dos mosquitos adultos presentes na região.

Porém o Diretor do Setor de endemias Antônio Carlos ressalta que é preciso eliminar os criadouros das larvas que se proliferam em locais com acumulo de água limpa bastante comum nessa época de chuvas.

“O que pedimos é que a população nos ajude, o número de contaminação com a dengue tem aumentado, e manter os quintais limpos é primordial, além disso, mantenha as caixas d’água sempre fechadas e limpas, assim vamos ter uma diminuição considerável dessa doença que em muitos casos pode matar. ”

Dengue

O Aedes Aegypti é o mosquito que transmite a dengue por meio de picadas, quando infectado com o vírus. Os sintomas são: febre, dor de cabeça, dor no corpo e dor no fundo dos olhos, além de dores nas juntas e manchas avermelhadas na pele. Se estiver com estes sintomas procure imediatamente uma UBS próxima de sua casa.

Formas de prevenção contra a Dengue

• Manter os pratos de vasos de flores e plantas com areia;

• Guardar garrafas com a boca virada para baixo;

• Limpar sempre as calhas dos canos;

• Não jogar lixo em terrenos baldios;

• Colocar o lixo sempre em sacos fechados;

• Manter baldes, caixas d´água e piscinas sempre tampados;

• Deixar pneus ao abrigo da chuva e da água;

• Eliminar copinhos plásticos, tampas de refrigerantes, cascas de coco em sacos que possam ser lacrados;

• Furar latas de alumínio antes de ser descartadas para não acumular água;

• Lavar bebedouros de aves e animais pelo menos uma vez por semana;

• Receber bem o Agente que, além da vistoria realizada, orienta o morador a como evitar o problema em sua residência.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp