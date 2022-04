Mutirão Opera Acre atende pacientes em Rio Branco e Brasileia neste final de semana

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizará neste sábado, 23, mais uma edição do programa Opera Acre. O objetivo é levar assistência imediata à pacientes que aguardam na fila de espera, realizando atendimentos ambulatoriais, além de cirurgias gerais, de cabeça e pescoço.

Nesta final de semana, os pacientes selecionados para participar do mutirão são dos municípios de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Brasiléia, Assis Brasil, Epitaciolândia e da cidade de Xapuri.

“Realizaremos 12 cirurgias gerais em pacientes que vieram de Sena Madureira, mais três de cabeça e pescoço em pacientes de Cruzeiro do Sul e outros 40 atendimentos ambulatoriais a pacientes da região do Alto Acre. As cirurgias acontecerão na Fundação Hospitalar de Rio Branco, já os atendimentos ambulatoriais acontecerão no Hospital Geral de Brasiléia”, explicou Paula Mariano, secretária de Estado de Saúde.

A secretária falou sobre a realização do mutirão neste final de semana. Foto: Neto Lucena/Secom

O programa Opera Acre iniciou oficialmente ainda em meados de 2019, mas foi suspenso mediante a pandemia. A programação foi retomada em março deste ano, levando mutirões que acontecem ao menos uma vez na semana, em todas as regionais do Acre, reduzindo o tempo de espera e a demanda reprimida de pacientes que aguardam por procedimentos cirúrgicos, além da realização de exames. No total estão sendo investidos R$ 2,8 milhões no programa.

“De março até o último final de semana, já foram realizados pelo menos 211 cirurgias gerais, pediátricas ginecológicas, de cabeça e de pescoço. A programação segue até o mês de junho e deve alcançar pacientes de todos os municípios do Acre”, finalizou dizendo Shirley Nascimento, chefe da Regulação de Cirurgias da Sesacre.

