Prefeito Sérgio Lopes garante apoio a Grupo de Voluntárias da ANFIBRO de Epitaciolândia

O prefeito em Sérgio Lopes recebeu na manhã desta quinta-feira dia 12, um Grupo de voluntárias da Associação Nacional de Fibromiálgicos e Doenças Correlacionadas – ANFIBRO compostas pelas Senhoras: Izabel Eduino, Jaqueline Brasil, Olinda Morais, Francisca Dulcélia, Elaine Lubiana e Mila Pacherres.

Uma das principais reivindicações é as prioridades para as pessoas portadoras de Fibromialgia, Lúpus e outras doenças neurológicas, na hora de acessar filas de bancos, Centros de Saúde Etc. bem como locais privativos como estacionamento. Segunda elas devido à doença se torna muito difícil permanecer por muito tempo em uma fila.

As voluntárias solicitou então o apoio por parte do prefeito Sérgio Lopes, por acreditar que ele possa ajudar mesmo sabendo que essas doenças se encaixam na categoria média e alta complexibilidade, e dever do Estado, porém teve a garantia por parte do chefe do executivo a garantia de apoio dentro das possibilidades da prefeitura.

Após ouvir as reivindicações o prefeito comprometeu-se em analisar a possibilidade de ampliação da oferta de alguns serviços para atender com mais eficiência e comodidade os pacientes da fibromialgia e outras doenças ligada a essa categoria. Além disso, as solicitações feitas pelo grupo também receberão atenção minuciosa, a fim de buscar alternativas para viabilizá-las.

“O diálogo com os cidadãos é um grande instrumento para nos levar a conhecer a sua realidade e buscar juntos a construção das melhorias. Hoje, tivemos o prazer de receber de mulheres voluntárias da ANFIBRO, estamos aqui à disposição para ajudar dentro daquilo que for possível pelo município.” Frisou o prefeito.

A Fibromialgia é uma doença hematológica que afeta a musculatura causando dor. Por ser uma síndrome, essa dor estão associadas a outros sintomas, como fadiga, alterações do sono, distúrbios intestinais, depressão e ansiedade. Acomete 2% da população mundial e é mais frequente em mulheres.

