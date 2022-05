Obras: Deracre inicia trabalhos nos ramais do 18 e do 19 em Brasileia

Deracre inicia trabalhos nos ramais do 18 e do 19 em Brasileia

Por Gabriel Freire

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), e em parceria com a Prefeitura de Brasileia, tem avançado nos trabalhos de melhoramento nos ramais do 18 e do 19.

Em visita ao município, o presidente do Deracre, Petronio Antunes, acompanhou a execução do serviço que tem seguido com o objetivo de levar melhorias de acesso para a população.

“A chegada do verão marca a intensificação dos serviços nos ramais do Acre, e o governo tem garantido que mais famílias tenham acesso, e o Deracre continua atuando em todo o e estado”, enfatizou.

A equipe de ramais da autarquia tem atuado no melhoramento da estrada vicinal, com serviços de saídas d’água, retirada de atoleiros e nivelamento de superfície. Os serviços devem beneficiar as famílias que necessitam de mais trafegabilidade.

As intervenções nos ramais visam garantir a trafegabilidade dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado.

