Termo de doação para construção da OCA de Brasileia é assinado

A população do Alto Acre, especificamente de Brasileia, recebe mais uma boa notícia. Seguindo o programa de governo elaborado no pleito de 2020 pela prefeita Fernanda Hassem e Carlinhos do Pelado, na tarde de sexta-feira (10), foi assinado o termo de doação de terreno para a construção da Organização Central de Serviços (OCA) em Brasileia.

A assinatura do termo foi realizada na praça Revoada, na OCA de Rio Branco, e esteve presente representando a gestão municipal o secretário de finanças Tadeu Hassem que no ato assinou o termo juntamente com o governador Gladson Cameli e Fran Brito que é a diretora responsável pela OCA.

A instalação da OCA no município é uma pauta antiga que desde o primeiro mandato a prefeita Fernanda Hassem vem defendendo. E através de reuniões, diálogos com o governador Gladson Cameli que disponibilizou todas as condições para que a organização seja instalada em Brasileia.

A prefeita Fernanda Hassem que se encontra fora do Estado participando de uma capacitação na Fundação Lemann, sobre equidade na educação, falou a respeito da importância da OCA para o município. “Esse é um sonho antigo, não só meu como de toda a população, desde o primeiro mandato estamos buscando parceria para instalação da organização. A Prefeitura de Brasileia vai dar uma contrapartida cedendo o Centro Cultural Sebastião Dantas, e todo esse tempo que esperamos tá valendo a pena, obrigado governador Gladson Cameli e toda nossa equipe municipal”, enfatizou Fernanda Hassem, prefeita de Brasileia.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp