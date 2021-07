Prefeitura abre inscrições para o Festival de interpretação da Canção “A voz da Fronteira”

Com premiação no valor de 2 mil para o 1°, 1500 2° e 1000 reais para 3° lugar, o Festival da Canção procura encontrar a Voz da Fronteira, aberto para todos os munícipes do alto Acre, já estão abertas as inscrições.

O Festival tem por objetivo a valorização dos músicos locais, pessoas que cantam em bares, aniversários, roda entre amigos, igreja etc. portanto não percam a chance de mostra seu talento. Inscreva-se, você pode se tornar a “Voz da Fronteira” e ser o grande vencedor do 1° Festival de Interpretação da Canção de Epitaciolândia.

A Coordenadora de Cultura Enage Peres, disse que o Festival de Calouros faz parte do programa de governo do Prefeito Sérgio Lopes, que tinha como meta principal criar oportunidades para nossos talentos regionais.

“O Festival é aberto a todos da região do Alto Acre, você é nosso convidado a abrilhantar o evento que escolherá e premiará a voz da Fronteira. Queremos dar a oportunidade para nossos cantores seja sertanejo, Forró, rock, Gospel ou qualquer estilo, sabemos que existem muitos cantores bons e queremos ouvi-los e escolher a voz da fronteira. “Destacou Enage Peres.

Das inscrições e seletivas:

As Inscrições estão abertas até o dia 28 de julho na Secretaria de Cultura e Esportes.

Para concluir a inscrição é necessário preencher a ficha, assinar o termo de autorização de uso de imagem e disponibilizar foto legível, e enviar um vídeo de até no máximo 3 minutos cantando.

As avaliações e possível seletiva dos calouros serão realizadas até o dia 31 de julho, caso haja mais de 30 inscritos para que seja classificado apenas 30 candidatos, que participarão das fases eliminatórias, onde irão se apresentar , e serão jugados por um júri técnico e votação popular online em 3 eliminatórias, cada eliminatória se apresentara 10 candidatos, sendo classificados apenas 4 candidatos de cada etapa para a semifinal, após a semi-final se classificarão apenas 6 candidatos para grande final.

No dia 06 de agosto de 2021, teremos a apresentação de todos os candidatos no lançamento do projeto, com apresentação dos 30 participantes para votação. E também teremos a 1° fase seletiva dos 10 primeiros participantes.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...