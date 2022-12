Prefeitura de Brasiléia distribui centenas de presentes para as crianças em festa de Natal na Praça Hugo Poli

Empresas Acreaves e Dom Porquito foram parceiras no Natal das crianças.

Na noite desta quinta-feira, 22, a Praça Hugo Poli foi palco de uma linda festa realizada pela Prefeitura de Brasiléia.

A ação contou com a importante parceria das empresas Acreaves e Dom Porquito e na oportunidade a prefeita agradeceu aos empresários Luiz Fernando, Kris Taveira e Paulo Santoyo.

Distribuição de presentes para a criançada, brinquedos infláveis grátis, muita pipoca, algodão doce e cachorro- quente foram distribuídos às crianças que vieram de todos os bairros do município, além de mais 300 cestas básicas, que foram distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade social, cadastradas pela Secretaria de Assistência Social.

A Prefeita Fernanda Hassem chegou ao local no Trenzinho da Alegria, que já é sucesso entre a garotada, e acompanhada do Papai Noel, da Presidente da Câmara de Brasiléia, Arlete Amaral, Deputado Estadual Tadeu Hassem, vereadores Jorge da Laura, Elenilson Cruz, secretários municipais e equipe da Gestão, a Prefeita fez a alegria dos pequenos, com a distribuição dos presentes de natal para as crianças.

Representando a empresa Acreaves, o empresário Luís Fernando afirmou que é muito gratificante contribuir com o Natal de tantas crianças. ” Gostaríamos de parabenizar a prefeita Fernanda Hassem pela linda festa. Ficamos muito contentes em contribuir um pouquinho com o projeto de Natal e ajudar tantas crianças a ter uma noite especial”, afirmou o empresário.

De acordo com Presidente da Câmara de Brasiléia, vereadora Arlete Amaral, a festa proporcionou momentos de alegria e diversão para as famílias presentes. ” É com muita satisfação que represento o Poder Legislativo nessa festa tão bonita, com tantas crianças participando. Eu e os vereadores Elenilson e Jorge parabenizamos a prefeita Fernanda e toda equipe municipal, que preparou essa festa tão bonita”, disse Arlete Amaral.

A Prefeita Fernanda Hassem afirmou que estar perto das crianças é motivo de muita alegria e esperança. ” Já estamos na Sexta edição do Natal na Praça e é sempre uma noite muito alegre, nossa equipe trabalhou dia e noite para proporcionar essa festa linda. Agradecemos aos nossos vereadores pela presença, ao Deputado Estadual Tadeu Hassem e toda diretoria da Acreaves e Dom Porquito, que nos ajudaram na realização dessa festa para nossas crianças. Aproveito para desejar a todas as famílias um feliz e abençoado Natal”, finalizou a Prefeita.

