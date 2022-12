Policial reage a assalto em barbearia, troca tiros com bandidos e quatro pessoas ficam feridas

Um assalto a uma barbearia terminou com quatro pessoas feridas nessa quarta-feira (21) na Rua Venezuela, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco. Segundo informações da polícia, um policial que estava no local reagiu ao assalto e trocou tiros com os bandidos.

Durante o tiroteio, um dos suspeitos, preso monitorado por tornozeleira eletrônica, foi atingido, além de três clientes do local. Entre as vítimas está um adolescente de 14 anos, que foi atingido por um disparo de arma de fogo na altura da coxa, atingindo o fêmur. Segundo a direção do Pronto Socorro de Rio Branco, ele segue internado no centro cirúrgico.

Ao chegar no local do crime, a Polícia Militar isolou a área e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros às vítimas e encaminhou para o Pronto Socorro. O local também foi isolado para o trabalho da perícia técnica.

Além do adolescente, ficaram feridos a tiros um homem de 40 anos, que levou um tiro nas costas e outro de 36 anos, atingido no ombro. Uma das vítimas teve alta e a outra também está no centro cirúrgico do PS. O suspeito também segue internado.

Ainda segundo a polícia, no local de crime foram encontradas duas armas de fogo, sendo uma escopeta de fabricação artesanal e uma pistola. Um outro suspeito que conseguiu fugir a pé após os disparos foi detido por populares e preso em seguida. Ele confirmou participação no roubo à barbearia e afirmou que tinha se desfeito dos pertences das vítimas em um quintal próximo da ocorrência.

Os militares foram até o local indicado e localizaram os itens roubados, que foram reconhecidos pelas vítimas. Ao verificarem a identificação dele no sistema, os policiais constataram que estava com um mandado de prisão em aberto, deram cumprimento e o encaminharam à Delegacia de Flagrantes de Rio Branco (Defla). O policial que reagiu ao assalto também se apresentou na delegacia.

As vítimas relataram à polícia que além dos dois suspeitos localizados, outros dois que estavam em duas motocicletas teriam participado do crime. Eles prestavam apoio para a fuga e também teriam dado tiros em direção ao interior da barbearia antes de fugirem.

