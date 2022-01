Prefeitura de Brasiléia entrega nove banheiros domiciliares na zona rural

A Prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria Municipal de Planejamento realizou nesta Terça-feira ( 4) a entrega de 9 banheiros domiciliares na área rural do município.

Os banheiros que foram construídos fazem parte do Convênio número 049/ 2017, através de Emenda Individual do Ex- deputado Federal César Messias.

A implantação das melhorias sanitárias domiciliares foram entregues no quilômetro 67 e 55- Comunidade Porto Carlos.

Estiveram presentes na entrega o Secretário Municipal de Planejamento, Emerson Leão e o Engenheiro Anselmo Ricardo.

MelhoriaSanitaria #Convenio #Brasiléia #FronteiraDaEsperanca

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp