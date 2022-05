Prefeitura realiza 27ª Edição do Programa Saúde na Comunidade no ramal dos Pereiras

Neste último sábado sete de maio, a equipe da secretaria de Saúde de Epitaciolândia realizou no ramal dos Pereiras, a 27ª Edição do Programa “Saúde na Comunidade,” o mesmo contou com serviços de odontologia, clínicos gerais, ortopedistas, eletrocardiograma, vacinas de rotina e contra o covid, testes rápidos, dispensação de medicamentos, corte de cabelo e atendimento psicológico e programação em alusão aodia das mães.

Segundo relatou o Secretário de Saúde Sergio Mesquita, cada dia o Programa se aperfeiçoa e atende melhor as comunidades mais distantes.

“Estamos ficando especialista em atender pessoas, isso nos deixa ainda mais dispostos, em realizar edições como essa, temos a certeza que estamos levando saúde de qualidade para nossa gente, essa é nossa missão, cuidar bem das pessoas.” Pontuou o secretário.

De acordo com a equipe da secretaria de saúde, foram realizados neste sábado um total de 831 sendo:

Atendimentos Médicos: 69

Procedimentos Odontológicos: 249

Procedimentos Enfermagem: 136

Pccu: 01

Vacina rotina: 65

Vacina covid: 30

Dispensação de medicamentos: 77

Teste rápido:12

Teste covid:12

Atendimento abordagem psicológica: 42

Corte de cabelo: 40

Consulta ortopedia: 07

Eletrocardiograma: 11

Vacina antirrábica: 76

