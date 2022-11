Prefeitura de Brasiléia Inicia Campanha de Combate à Dengue no Bairro Leonardo Barbosa

Na manhã desta segunda-feira, 21, a Prefeitura de Brasiléia, por meio das secretarias de saúde e obras, deu início a Campanha de Prevenção e Combate à Dengue no município.

O bairro escolhido para o início das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti (que transmite doenças como Dengue, Zica e Chikungunya), foi o Leonardo Barbosa.

A abertura da atividade aconteceu na quadra do bairro, com participação do Secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, Secretário de Obras, Francisco Lima, Vereador Elenilson Cruz, Coordenador de Endemias, Assis Lopes e equipes das duas secretarias.

De acordo com o Secretário de Obras, Francisco Lima, o trabalho conjunto entre as duas secretarias será fundamental para o sucesso da campanha. “Estamos aqui no Bairro Leonardo Barbosa, numa ação em parceria com a saúde, com limpeza nas ruas, recolhimentos do lixo e entulhos dos quintais. É importante que os moradores deixem o lixo do lado de fora, para que possamos recolher”, afirmou o Secretário.

Francélio Barbosa, Secretário de saúde, agradeceu à equipe de saúde pelo trabalho. “Nossa equipe é fundamental para o sucesso da campanha contra a Dengue, estaremos realizando esse trabalho em todos os bairros de Brasiléia, atendendo a determinação da Prefeita Fernanda Hassem. Pedimos aos moradores dos bairros que fiquem atentos ao calendário da campanha, e que receba nossa equipe em suas casas, para que juntos possamos combater a proliferação do mosquito da dengue”, finalizou.

Com a chegada do inverno e as constantes chuvas, aumenta o número de casos de dengue, o que se faz necessário ações de limpeza, recolhimento de lixo, retirada de acúmulo de água parada em caixas, garrafas e calhas.

O trabalho de conscientização à população também é importante para evitar a proliferação do mosquito.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp