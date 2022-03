Prefeitura de Brasiléia realiza II rodada do campeonato interbairros de futsal

A prefeitura de Brasiléia através da gerência municipal de esportes realizou na noite de terça-feira (22) a segunda rodada dos jogos do campeonato municipal interbairros de futsal masculino.

Os jogos aconteceram na quadra do bairro Ferreira Silva, com participação de seis equipes. Ao todo, 16 equipes de diversos bairros participam do campeonato, que tem como finalidade incentivar o esporte dentro da comunidade, tendo em vista que as rodadas dos jogos acontecem nos bairros do município, sendo uma forma de descentralizar o esporte, proporcionando a população local o acesso ao lazer dentro do seu próprio bairro.

O gerente de esporte Bil Rocha falou sobre o campeonato interbairros realizado pela prefeitura de Brasiléia, “Estamos felizes pela confiança da prefeita Fernada Hassem em nosso trabalho, estamos aqui em nome da gestão para garantir que a população tenham acesso ao esporte, portanto podemos dizer que quando levamos esse campeonato para realizar dentro dos bairros, estamos proporcionando aos desportistas uma confraternização através do esporte e também garantizando a população daquela comunidade o lazer e entretenimento”, destacou.

Confira o placar da rodada:

Nazaré 6 x 1 Leonardo Barbosa

Km 26 2 x 2 José Peixoto

Samaúma 2 x 2 Alberto castro.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp