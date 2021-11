Prefeitura de Brasileia lança o campanha Maria Bonita

CAMPANHA “MARIA BONITA” Tem uma bolsa parada em casa sem uso? O Coletivo BocudXs em parceria com a Pastoral do Migrante e Caritas, Paróquia Nossa Senhora das Dores está realizando a campanha “Maria Bonita no Natal” e você pode participar doando uma bolsa em bom estado ou material de higiene pessoal como: Sabonete, creme dental, absorvente, escova de dentes, de cabelo, batom, perfume, hidratante… mas também roupas, brinquedos, sapatos e sacolão. Tudo será bem vindo nessa campanha! Sua doação pode ser entregue na sala da Pastoral do Migrante e Caritas, na igreja católica, Centro de Brasiléia. Compartilhar também é uma ajuda! Por favor, falem com suas vizinhas, filhas, comadres, cunhadas, amigas, enfim, com as mulheres com as quais convive ou se relacionam. Façamos com que esse gesto concreto possa fazer a diferença na vida de muitas mulheres nesse Natal! Faça uma mulher feliz no Natal!

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp