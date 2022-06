Rua Juvenal Duarte em Assis Brasil recebe drenagem e pavimentação asfáltica

”Estou há quase 20 anos morando aqui no bairro, já sofri muito no inverno e no verão, hoje o asfalto está chegando e vai beneficiar os moradores. Agradeço ao prefeito Jerry Correia e ao governador Gladson pelo investimento”, fez questão de dizer dona Sofia Miranda, comerciante e moradora da rua.

A pavimentação asfáltica da rua teve início nesta quarta-feira, 01 de junho, e vai contemplar 900 metros de extensão. Após a realização dos serviços de drenagem foi possível fazer o asfaltamento da rua, o que vai promover melhorias na qualidade de vida da população, sem poeira e sem lama, melhorando a trafegabilidade de veículos e pedestres, e ainda aquecer o comércio local, fomentando o desenvolvimento econômico e social da região.

A realização dessa obra de grande impacto no município só foi possível graças a parceria firmada entre o Governo do Estado do Acre e a Prefeitura de Assis Brasil.

O prefeito Jerry Correia e o vice-prefeito Reginaldo Martins estiveram acompanhando o início dos trabalhos e destacaram a parceria do governo do Estado.

“O sentimento é de gratidão a Deus, ao governo do estado e aos moradores que confiam em nosso trabalho. Vamos levar esse trabalho para todas aquelas ruas de nossa cidade que estavam abandonas há anos”, comentou o prefeito.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp