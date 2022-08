Prefeitura de Brasiléia realiza formação para cuidadores de crianças com TEA

Por Verônica Rodrigues

A prefeitura de Brasiléia através da secretaria municipal de educação realiza nesta terça-feira, 23, capacitação destinada aos profissionais que trabalham diretamente no atendimento às crianças com Transtorno do Espectro Autista.

A capacitação aconteceu no auditório da secretaria de educação, com participação das escolas da Rede pública municipal.

A prefeita Fernanda Hassem participou da capacitação, juntamente com a secretária municipal de educação, Francisca Oliveira, equipes e cuidadores das crianças com TEA, que são matriculadas na Rede municipal de ensino.

Márcia Milandi é mãe de criança com TEA e fala da necessidade de os profissionais terem conhecimento sobre o autismo. “E um privilégio está participando de uma formação tão importante quanto essa, sabemos o quanto o autismo é complexo e precisamos falar sobre esse assunto, especialmente as pessoas que estão na escola precisando lidar com isso no dia dia, é preciso muito conhecimento porque é um assunto novo e desafiador, mais vejo que nós estamos caminhando para que haja conhecimento a respeito do autismo”, falou.

A secretária municipal de Educação, Francisca Oliveira, destaca a importância da formação e os investimentos para atender crianças com TEA .

” Não tem como a gente realizar um bom trabalho com os autistas se antes conhecer e estudar. Trouxemos hoje os nossos 83 mediadores junto com a nossa equipe técnica para aprender, estamos fazendo a primeira formação de muitas outras que irá acontecer no município de Brasiléia. A prefeita Fernanda Hassem tem olhado com carinho para crianças autistas e já liberou a construção de uma sala referência para atender melhor nossas crianças.

De acordo com a Prefeita, o dia marca a inclusão para as crianças com autismo. ” Estamos trabalhando de mãos dadas, para que possamos ofertar melhor qualidade de ensino às nossas crianças. Reunimos os profissionais de zona urbana e rural, para atender nossos cuidadores com formação adequada, e faremos tudo para tratar nossas crianças com dignidade, respeito e equidade”, disse Fernanda Hassem

Fotos- Assessoria

