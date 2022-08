Administração do TJAC entrega novos computadores e rede wi-fi nos fóruns de Brasiléia e Epitaciolândia

Dando continuidade a agenda no Alto Acre, a administração do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) fez a entrega, nesta terça-feira, 23, de novos computadores aos fóruns da Comarca de Brasiléia e Epitaciolândia.

Os novos equipamentos garantem a modernidade na estrutura do Poder Judiciário do Acre onde a atual gestão vem investindo em tecnologia nas unidades judiciárias. Em Brasiléia foram entregues 18 máquinas e, em Epitaciolândia, 12.

Na solenidade de entrega nos dois fóruns, a desembargadora-presidente Waldirene Cordeiro destacou o quanto a atual administração do TJAC vem se esforçando para garantir melhores condições de trabalho para o público interno e, consequentemente, garantindo uma melhor prestação de serviço ao jurisdicionado. Ela pontuou as dificuldades, mas também os avanços.

“É uma satisfação fazer entrega nas comarcas do interior. Mas do que equipamentos, estamos entregando qualidade de vida, aceleração na prestação jurisdicional, ou seja, com máquinas mais eficientes o serviço sai mais agilizado. É isso que o nosso cidadão precisa, um atendimento com eficiência. A modernização dos computadores gera economia, agiliza o trabalho dos setores administrativos e das unidades judiciais diminuindo a demanda de solicitação de manutenção pela equipe da informática”, disse.

A presidente enfatizou que foram muitas as peregrinações junto ao parlamento federal e estadual para conseguir recursos.

“O chefe do Executivo é grande parceiro. O governador Gladson Cameli teve um olhar diferenciado ao nosso judiciário que, com os recursos disponibilizados, foi possível fazer a reforma em vários prédios nas comarcas”, enfatizou.

Com a contenção de gastos foi possível adquirir os recursos próprios. A desembargadora-presidente destacou ainda sobre a usina fotovoltaica que será instalada nos próximos dias na Cidade da Justiça de Rio Branco. Serão 1.150 placas solares, as quais devem produzir 56 mil quilowatts de energia limpa mensalmente.

“A usina fotovoltaica é uma escolha pela sustentabilidade, como esperado de um tribunal situado na Amazônia brasileira. O investimento de 3,1 milhões é fruto da parceria com o governo do Estado”, finalizou.

O corregedor-geral da Justiça, desembargador Elcio Mendes deixou uma mensagem as servidores e servidores que participaram da entrega dos equipamentos.

“Esse trabalho de interiorização é de extrema importância, pois busca o anseio do público pela busca da tutela jurisdicional. O judiciário, por meio da sua administração, tem procurado atender neste momento, através da distribuição de equipamentos de informática adequado, para corresponder a procura da sociedade por um atendimento de excelência”, disse.

Assinatura de Termo de Exercício

Além dos computadores, a visita da desembargadora-presidente e do corregedor-geral da Justiça marcou a funcionalidade da rede wi-fi nos dois fóruns e o exercício do juiz de Direito Alex Oivane na Vara Cível da Comarca de Brasiléia.

“A expectativa é grande em exercer as atividades na Vara Cível da Comarca de Brasiléia. Com essa modernização, certamente, ganhamos nós, magistrados e servidores, e também a sociedade”, ressaltou.

O diretor do Foro de Brasiléia, juiz de Direito Clovis Lodi, agradeceu a administração e equipe pela aquisição dos computadores. “É um pleito antigo e estávamos precisando. A prestação jurisdicional será muito melhor e de qualidade”, disse.

O mesmo concordou a diretora do Foro de Epitaciolândia, juíza de Direito Joelma Ribeiro. “Essa modernidade tecnológica trará uma modificação na prestação de serviço. Nossos computadores eram antigos”, confirmou.

O servidor Cleston Silva, da Comarca de Epitaciolândia, também não escondeu a alegria em poder exercer suas atividades em uma máquina nova.

“Receber essas máquinas é uma alegria grande para nós. Os antigos demoravam para ligar. Travavam durante as audiências. Com esses equipamentos modernos os serviços terão um novo fluxo”, concluiu.

As agendas foram acompanhadas pelos juízes-auxiliares da Presidência e da Corregedoria-Geral, Leandro Gross e Lois Arruda, respectivamente, da diretoria de Logística, Alessandra Araújo, assessores e autoridades locais.

