Prefeitura de Brasileia realiza melhorias na infraestrutura para acesso e escoação da produção

Por Alexandre Lima

Em um esforço para garantir melhorias, acesso facilitado e a eficiente escoação da produção local, a Prefeitura de Brasileia mantém seus serviços de manutenção e recuperação de ramais e pontes. As atividades da Secretaria Municipal de Obras se concentraram, nesta sexta-feira, 17, no ramal Santa Helena – KM 60, localizado na zona rural do município.

Com uma malha viária que se estende por mais de 2000 quilômetros de ramais, cortando diversas áreas do município, o sistema abrange não apenas a cidade, mas também áreas do governo do estado e sete assentamentos do Incra, além da Reserva Extrativista Chico Mendes (Resex).

A prefeita Fernanda Hassem e sua equipe têm dedicado atenção às demandas das comunidades rurais, mesmo diante de recursos limitados da Prefeitura. A administração municipal busca atender às necessidades dessas localidades, fornecendo serviços essenciais nas áreas de infraestrutura, produção, saúde e educação, contribuindo assim para elevar a qualidade de vida dos moradores.

Essas iniciativas destacam o comprometimento da gestão em promover o desenvolvimento sustentável, conectando áreas rurais importantes para a economia local e garantindo que os moradores dessas regiões tenham acesso a serviços fundamentais.

