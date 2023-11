Ação integrada prende faccionados que atiraram contra grupo rival em Brasiléia

Por Alexandre Lima

Uma ação integrada realizada na noite deste sábado (18) no bairro Leonardo Barbosa, resultou na prisão de três indivíduos acusados \de realizar ataques contra membros de uma facção rival, armados com revolveres e pistolas.

Com informações sobre o caso, foi montado uma equipe para tentar localizar o trio de faccionados, juntamente com as armas. Ao realizarem diligencias pelas ruas, perceberam que um jovem de 16 anos que caminhava pela rua do Bairro e ao perceber a viatura, tentou se livrar de um objeto jogando as margens da rua.

Ao ser rendido, foram averiguar o objeto e veriam que seria uma arma tipo revolver calibre 38 municiado. Ao realizarem uma revista pessoal, foi encontrado uma espécie de bolsa que continha cerca de 25 gramas de maconha.

Ao ser indagado sobre o ataque contra rivais, contou que esteve presente e a arma foi uma das usada na ação. Foi quando o mesmo levou os policiais até uma casa onde estaria os dois comparsas e ao perceberem a presença dos policiais, tentaram fuga, mas foram alcançados e detidos.

Com esses dois, um menor de 17 juntamente com L. M. O. de 20 anos, com mais uma arma, outro revólver calibre 38 municiado, além de umas capsulas de 9mm, uma balança de precisão, uma pequena quantia de dinheiro e aparelhos de celulares.

O trio foi detido e conduzido para a delegacia de Brasiléia, onde foi feito o Boletim de Ocorrência (B.O.) e apresentados ao delegado plantonista, juntamente com as armas para serem apresentados ao judiciário posteriormente.

