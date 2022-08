Prefeitura de Brasiléia realiza vacinação antirrábica no bairro Samaúma I

A Prefeitura de Brasiléia por meio da secretaria de saúde, realiza neste sábado, 20, a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos na praça do bairro Samaúma.

Objetivo da ação é proteger contra a raiva cães e gatos, tendo em vista que os animais precisam se imunizar todo ano para garantir a proteção deles e, consequentemente, da população humana.

De acordo com o veterinário Herzem Júnior, a ação é uma estratégica do município de Brasiléia ” Essa é um estratégia nossa de prevenção contra essa doença, pois sabemos que tivemos casos de animais e seres humanos contaminados com a raiva no nosso país vizinho, e diante dessa preocupação nós temos a expectativa de vacinar mais de sete mil animais aqui no nosso município, e mantermos nossa cobertura vacinal de 100%.

Brasiléia tem sido exemplo nos últimos anos de vacinação contra a raiva, temos papel estratégico para todo o estado, porque precisamos selar a fronteira do nosso estado contra a raiva, portanto vamos estar vacinando todos os animais do bairros e passaremos nas casas também para estar cumprindo nossa missão”. concluiu.

Para a moradora Márcia Pereira, a ação é de grande importância para o cuidado com os animais ” Eu acho muito importante essa campanha porque as pessoas que têm animal precisam tomar o cuidado com as vacinas em dia, eu tenho três cachorros e cuido deles como se fossem filhos, então essa campanha é para as pessoas demonstrarem o cuidado que têm com seus animais”, Falou a moradora do bairro.

A secretaria de saúde por meio da vigilância sanitária alerta a população sobre a importância da imunização antirrábica, que deve ser feita anualmente, em animais a partir de quatro meses de vida, sabendo que a doença pode levar à morte, tanto dos humanos, quanto dos animais. Portanto a vacina é a única forma de evitar a doença.

