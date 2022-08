Homem é preso com mais de 7kg de skunk escondidos em tanque de combustível

Um homem foi preso em Senador Guiomard, interior do Acre, transportando 7,5 quilos de skunk que estavam escondidos dentro do tanque o carro. O flagrante foi feito durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 92 da BR-317, na noite da última sexta-feira (19).

Durante a abordagem, o homem que seguia sentido Rio Branco apresentou nervosismo e contradições sobre o motivo da viagem, o que acabou levantando suspeita, segundo a polícia. Com isso, ele foi levado até a unidade da PRF, onde foi feita a vistoria no veículo.

Ao realizar a busca no carro, os policiais encontraram a droga que estava armazenada no tanque de combustível. O condutor informou que deixaria a droga em Rio Branco.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla) da Polícia Civil, onde foram feitos os procedimentos de praxe.

