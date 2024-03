Prefeitura de Epitaciolândia distribui quase 2000 sacolões para afetados pela cheia do rio Acre

Por Alexandre Lima

Ação emergencial visa amparar famílias atingidas pela inundação

A Prefeitura de Epitaciolândia deu continuidade hoje à distribuição de assistência humanitária para as famílias afetadas pela recente cheia do Rio Acre.

Nesta segunda-feira (11), aproximadamente 2000 sacolões contendo alimentos essenciais e água potável foram entregues às comunidades vulneráveis, como parte dos esforços para ajudar os moradores a enfrentarem os desafios pós-inundação.

Apoio contínuo mesmo após a diminuição das águas

Mesmo com a diminuição do nível do rio, a prefeitura mantém o compromisso de levar ajuda aos afetados de alguma forma, reconhecendo que muitas famílias ainda lidam com os impactos devastadores da cheia.

As ações coordenadas pela Secretaria de Planejamento e Assistência Social do município têm sido cruciais para oferecer suporte e assistência às comunidades mais afetadas.

Levantamento em andamento para avaliar danos estruturais

Um levantamento está em curso para determinar o número de residências que sofreram danos estruturais e a extensão dos locais devido às condições impostas pela Defesa Civil. Mais de três mil pessoas foram diretamente afetadas, incluindo moradores de áreas rurais. Quatro bairros da cidade foram inundados, intensificando a necessidade de atenção e suporte por parte das autoridades municipais.

A Prefeitura de Epitaciolândia reafirma seu compromisso de continuar trabalhando para atender às necessidades emergenciais das comunidades atingidas, fornecendo ajuda humanitária e apoio durante esse período necessário.

