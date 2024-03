Gabinete de Jarude distribui 700 refeições em um dia: “O único que não nos abandonou”

ASSESSORIA

Dando continuidade à Operação Rio Branco ama Rio Branco, o deputado estadual Emerson Jarude (Novo) distribuiu nesta segunda-feira (11), 700 refeições entre almoço, lanche e jantar para os rio-branquenses que começam a retornar para suas casas agora que o Rio Acre já saiu da cota de alerta.

Em parceria com Amigos Solidários, idealizado por Derineudo Souza, famílias dos bairros Ayrton Sena, Ramal da Judia e Joafra puderam contar com refeições preparadas pela equipe de Jarude. Apesar de o momento já ser de alívio para essas pessoas que tiveram as casas invadidas pelas águas, o auxílio ainda é necessário até que consigam se reestabelecer dos danos causados pela enchente.

“Essa não é a primeira vez que o Jarude e a equipe dele nos socorrem no momento que mais precisamos. Na enchente do ano passado foram eles que nos ajudaram com refeições, com sacolão, kit limpeza, mudança das famílias que cansaram de esperar pela Prefeitura para sair de casa quando a água chegou. Esse ano não foi diferente, procuramos eles e fomos prontamente atendidos. Nossa eterna gratidão por olharem pra gente quando ninguém mais nos viu”, agradeceu Meire, uma das lideranças comunitárias no Ayrton Sena.

“Cada refeição que fizemos foi com amor, cada família que retiramos de casa, mesmo com uma estrutura pequena do nosso gabinete, foi com a certeza de que enquanto tivermos forças e disposição, honraremos os votos que recebemos e é quando a população tem a confiança de que pode contar com nosso mandato que temos a certeza de que estamos no caminho certo”, disse Jarude, que foi acompanhado pela namorada, Ana Paula Correia, nas ações.

Com direito a pipoca, pirulito, cachorro quente e geladinho, as crianças também agradeceram ao “tio Jarude”, por lembrar delas. Os pais verbalizaram o carinho. “A gente sabe que o mais importante é ter o que comer, mas muitas dessas coisas que parecem comuns para muitos, não é todo dia que essas crianças comem”, disse uma mãe.

No Ramal do Judia, alguns dos moradores chegaram a perder móveis, roupas e no retorno para casa não têm sequer como preparar uma refeição para os filhos. Paulo Soares, presidente da associação de moradores, agradeceu o olhar do deputado. “Desde que as águas começaram a chegar aqui não recebemos ajuda de ninguém. Nem prefeitura e nem governo apareceram até agora. Jarude, nós agradecemos demais o que vocês estão fazendo porque foi o único que não nos abandonou”, pontuou.

