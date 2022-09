Prefeitura de Epitaciolândia e SENAR oferecem curso de operador de maquinas agrícolas para produtores rurais

Por wesley Cardoso

ASSEMCOM

A prefeitura de Epitaciolândia em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, por meio da Secretaria de Agricultura, está realizando curso de operador de máquinas agrícolas no ramal do Porto Rico, área rural do município. Com carga horária de 56 horas, tendo a participação de 15 alunos.

Com o objetivo de capacitar aquelas pessoas que tem interesse em se profissionalizar, haja vista que a mecanização é um passo importante para o desenvolvimento da nossa agricultura, Epitaciolândia tem tido grandes avanços na área do agronegócio e esses cursos profissionalizantes cria um cadastro de profissionais aptos a desenvolverem suas funções.

