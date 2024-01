Prefeitura de Epitaciolândia realiza Operação Inverno com tapa buracos em vias públicas

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, está realizando uma operação tapa buraco em várias vias da cidade, além disso, continua com as obras de drenagem e pavimentação da Avenida Amazonas.

O objetivo é recuperar os pontos críticos do pavimento asfáltico já desgastado naturalmente ou danificado após intervenções externas, permitindo assim, que motoristas e pedestres circulem pelo município com mais segurança.

o prefeito Sérgio Lopes acompanhado da Secretária de Obras Yamar Pinheiro está acompanhando os serviços e ressalta, que, essa operação se estenderá também para os bairros.

“Estamos realizando essa obra na Avenida Amazonas para resolver uma situação que se arrasta há anos, o fluxo de água de chuvas além de destruir a pavimentação causa transtornos aos moradores e comerciantes, com a drenagem o maior fluxo de água será desviado e sem dúvidas vai melhorar muito todo o percurso, além disso estamos pavimentando a parte baixa até a rotatória para que motoristas e transeuntes tenha uma via segura para trafegar. ” Pontuou o chefe do executivo.

