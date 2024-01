Prefeitura de Brasileia estreia PodCast ‘A Hora de Brasileia’

Visando ampliar ainda mais as informações da Prefeitura de Brasiléia para a população em geral do município, a Secretaria Municipal de Comunicação estreou na noite desta quinta-feira 18, “A Hora de Brasiléia o Podcast”, com apresentação do Secretário de Comunicação e Jornalista, Chiquinho Chaves.

O projeto conta com o apoio da equipe do Jornal oaltoacre.com

O tema do programa foi “Janeiro Branco” em alusão a campanha nacional voltada para os cuidados com a saúde mental.

Para falar sobre o assunto foram entrevistadas as profissionais, Rogéria Gondim, Gerente municipal de Saúde Mental, e a Layane Queiroz, Psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

“A Hora de Brasiléia o Podcast”, acontece todas as quintas-feiras a partir das 19h com transmissão simultânea do Facebook da Prefeitura de Brasiléia e pelos site de notícias oaltoacre.com e Destak News.

Para a prefeita Fernanda Hassem é fundamental mais essa ferramenta de transparência e a divulgação das ações do poder público municipal como prestação de serviço a comunidade.

