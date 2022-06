Prefeitura intensifica serviços de recuperação de ramais em Epitaciolândia

O Prefeito Sergio Lopes visitou neste final de semana uma frente de serviços que está recuperando o ramal da Alemanha, a ação vai beneficiar dezenas famílias que utilizam o referido ramal para escoar sua produção.

A prefeitura de Epitaciolândia por meio da secretaria de obras trabalha de forma intensa para recuperar as estradas vicinais (ramais), especialmente as “Linhas” por ondepassa o transporte escolar, com o objetivo de garantir uma melhor trafegabilidade o acesso dos estudantes às escolas.

Além da reabertura e limpeza, a equipe está trabalhando com os serviços de drenagem, piçarramento e instalação de bueiros.

A gestão se preocupa em levar dignidade a toda população, bem como a qualidade de vida do homem do campo, garantindo ao produtor rural o direito de ir e vir além do escoamento da produção.

Segundo o prefeito Sérgio Lopes a prefeitura está intensificando os serviços para aproveitar o período de verão e atender o maior numero de produtores possíveis.

“Estamos trabalhando muito para levar os serviços de melhorias de ramais para todas as comunidades, o produtor precisa desse serviço para escoar sua produção, além disso, o ramal e utilizado para o transporte escolar.” Pontuou o prefeito.

