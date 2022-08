Presidente da Câmara de Brasiléia Arlete Amaral consegue autorização do ICMBIO para a chegada de energia no ramal Fortaleza

Durante sua fala em tribuna nesta terça-feira (16) a presidente da câmara de Brasiléia Arlete Amaral (PP), destacou uma importante conquista que ela e os moradores da comunidade Fortaleza conseguiram após muita luta.

A tão sonhada energia elétrica está prestes a chegar na comunidade, graças ao empenho da parlamentar, o IMCBio concedeu autorização para que o DERACRE e a ENERGISA realizem os trabalhos para implantação da rede de energia na comunidade.

A parlamentar expressou sua felicidade com a conquista. “Fico extremamente feliz, pois, é algo que irá beneficiar várias famílias diretamente. Agradeço a comunidade que foi parceira e ajudou nesse processo, também sou grata ao ICMBio que concedeu essa autorização. Espero que o mais rápido possível o DERACRE e a ENERGISA possam estar adentrando no ramal para realizar esse sonho da comunidade. O mandato sempre estará à disposição, costumo dizer que ele é do povo, espero fazer cada vez mais pela população.” Finalizou a presidente da casa do povo.

Vale salientar que a vereadora é candidata a deputada estadual pelo (PP) e desponta como um dos principais nomes da regional do Alto Acre em busca de uma cadeira na Aleac. Arlete Amaral vem realizando um grande trabalho como vereadora e como gestora da Câmara Municipal de Brasiléia.

