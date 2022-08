IFAC realiza Aula Inaugural do Curso Superior em Química em Epitaciolândia

Uma parceria entre a Prefeitura de Epitaciolândia e o IFAC criou uma turma especial do Curso Superior de Licenciatura em Química em Epitaciolândia. A turma especial é formada por 37 alunos que ingressaram no curso através de vestibular específico para essa turma. As aulas serão ministradas na Escola Estadual Belo Porvir.

A Aula Inaugural foi realizada no dia 12 de agosto com uma palestra sobre “Aimportância do conhecimento na sociedade pós-moderna” ministrada pelo professor daPUC/Paraná, Doutor Jelson Roberto de Oliveira.

Estiveram presentes na solenidade, o prefeito Sérgio Lopes, acompanhado da primeira-dama Alliny Saldanha, o gestor da Escola Estadual Belo Porvir, Ícaro Barbosa Olegário, Joel Bezerra Lima, diretor-geral do Campus do IFAC de Xapuri, Carmem Paola Torres, diretora de políticas de graduação do IFAC, Fábio Storch, Reitor substituto do IFAC, Eunice Maia Gondim, secretária municipal de educação, e Jonas Lima Nicácio, coordenador do curso.

O diretor-geral do Campus do IFAC em Xapuri, Joel Bezerra de Lima, ressaltou a importância do curso para o município: “É muito importante esse curso superior, é um começo de outros cursos que vamos ofertar aqui, a gente começa a mudar a vida das pessoas através da educação. Quero agradecer ao prefeito Sérgio Lopes que abriu as portas para que pudéssemos realizar esse sonho.” Destacou o Diretor do IFAC.

o prefeito Sérgio Lopes ressaltou que a implantação de um curso de graduação em Epitaciolândia era um sonho dele como gestor: “Estamos dando início as aulas da primeira turma especial do IFAC em Epitaciolândia, é uma oportunidade para quem deseja fazer uma graduação de qualidade sem ter que sair do município. Estou trabalhando incessantemente com o Instituto Federal do Acre para que possamos trazer outras graduações e cursos técnicos e, quem sabe futuramente, ter um Campus em Epitaciolândia.”

