Presidente da Câmara de Xapuri, Eriberto Mota e mesa diretora assumem a vanguarda na modernização do legislativo municipal

Na primeira sessão parlamentar do ano de 2024, realizada na noite da última terça-feira, dia 12 de março, o presidente da Câmara Municipal de Xapuri, Eriberto Mota juntamente com demais vereadores, realizaram a primeira sessão ordinária do ano de 2024 tendo como uma das pautas a alteração dos horarios das sessões ordinárias.

A Câmara Municipal de Xapuri, após um processo de modernização e adequação de seus espaços para melhor servir à população, enfrentou diversos desafios que atrasaram o início de suas atividades. Desde a conclusão da reforma até a inundação causada pela cheia do Rio Acre, os trabalhos legislativos estavam pendentes. No entanto, com determinação e resiliência, o presidente Eriberto Mota liderou a equipe da Mesa Diretora para superar essas adversidades e iniciar as sessões parlamentares.

Durante a primeira sessão, diversos pedidos de providências foram apresentados pelos vereadores, refletindo o compromisso do legislativo com as demandas da comunidade. Entre esses pedidos, destacou-se a proposta de alteração do horário das sessões parlamentares para as terças-feiras pela manhã, uma medida que visa aumentar o acesso e a participação dos cidadãos nos debates e decisões políticas locais.

Além disso, vale ressaltar que todos os projetos vindos do poder executivo nos últimos três anos foram colocados em pauta, e praticamente todos foram aprovados pela casa, contando com a maioria dos vereadores. Isso incluiu projetos de crédito de suplementação, indicando uma colaboração efetiva entre os poderes para o desenvolvimento e o progresso de Xapuri.

A votação sobre o horário das sessões resultou em um empate, com quatro votos a favor e quatro votos contra. Nesse momento crucial, o presidente Eriberto Mota assumiu a responsabilidade de desempatar a votação. Com seu voto favorável ao horário pela parte da manhã, assegurou que as sessões parlamentares ocorrerão a partir da próxima terça-feira, dia 19 de março, proporcionando maior transparência e participação popular nos processos legislativos.

