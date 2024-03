Prefeito Jerry Correia acompanha entrega de secador de café em Assis Brasil

Nesta terça-feira, 12, o prefeito Jerry Correia participou da entrega de uma máquina secadora de café feita pela Cooperativa Agroextrativista de Assis Brasil, Epitaciolândia e Brasiléia (COOPAEB), no município de Assis Brasil. O equipamento vai beneficiar centenas de cafeicultores que estão trabalhando na produção de café no município.

Desde que Jerry Correia assumiu a Prefeitura de Assis Brasil que sua gestão vem investindo na cultura do café no município, o prefeito conseguiu, em parceria com os produtores, reativar um pequeno secador de café e viabilizar a implantação de um viveiro de café, onde a muda sai a um valor bem inferior ao comercializado no estado, para facilitar o investimento por parte dos produtores.

Em 2024, a Prefeitura de Assis Brasil por meio de emenda parlamentar do senador Sergio Petecão, está beneficiando diversas comunidades com a distribuição de mais de 150 mil mudas de café gratuitamente, apoiando produtores rurais, extrativistas, ribeirinhos e população indígena.

“A COOPAEB vem investindo em diversos produtos agregando valor a matéria prima, o que beneficia diretamente os produtores rurais da região do Alto Acre. Pensando nisso, a Cooperacre realizou a compra de um secador com capacidade de quatro toneladas e passou a concessão para a COOPAEB, que será instalada no município de Assis Brasil”, disse o presidente da Cooperativa, José Rodrigues de Araújo.

