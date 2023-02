Primeira Dama Alliny Saldanha prestigia na inauguração do Centro de Equoterapia no Alto Acre

Na manhã de sexta-feira (10), a primeira dama Alliny, representando o prefeito Sérgio Lopes, participou ao lado da presidente do Projeto, Cristina Andrade, e demais autoridades, da inauguração do Centro de Equoterapia (Eu Acredito), que aconteceu no ramal Baixa Verde em Epitaciolândia.

Na ocasião, Alliny Saldanha destacou o incansável desafio de ofertar atendimento às crianças com ETA (Espectro do Transtorno Autista), pessoas com Síndrome de Down e outras deficiências. Com emoção fez breve relato sobre o Projeto Anjo Azul, iniciativa da prefeitura de Epitaciolândia em parceria com o Tribunal de Justiça, que leva atendimento de fonoaudiologia e psicologia às crianças do município de Epitaciolândia e Brasiléia.

Falou sobre o Projeto de equoterapia e sua importância no desenvolvimento de habilidades de cognição e afetiva do público a ser atendido no espaço. Finalizou destacando que a prefeitura de Epitaciolândia, através da gestão do prefeito Sérgio Lopes, estará sempre a disposição para apoiar e incentivar os bons projetos voltados para o bem estar da população.

É importante ressaltar que, o prefeito Sérgio Lopes sancionou a Lei n° 453/2022 que garantiu direito de redução da jornada de trabalho para os servidores públicos, pais ou responsáveis por crianças com Transtorno do Espectro Autista.

