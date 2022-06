ACREANO DA FRONTEIRA, INAUGURA NOVO EMPREENDIMENTO EM ANGRA DOS REIS

OCA GASTROBAR É O NOVO POINT DE ANGRA DOS REIS

O empreendedor acreano, Victor Rafael, inaugura neste dia 15 de junho, às 16 horas, OCAGASTROBAR, em Angra dos Reis – RJ.

Com a participação do DJ Pablo e Eliaquin Petrus, que estarão levando o que há de melhor da música.

O empreendedor acreano deixa a sua mensagem para seus amigos e clientes.

Meu nome é Victor Rafael, eu sou nordestino criado a vida toda no Acre, bem na fronteira do Brasil com a Bolivia. Numa das regiões mais isoladas do mundo.

Eu sempre tive jeito e talento pra empresariar. Sempre gostei do ramo da gastronomia. E isso me colocou diretamente em contato com o mercado do turismo, e quando achamos o atual prédio da Oca Gastrobar, a ideia de fornecer hospedagem para as pessoas buscando o nosso entretenimento, veio a calhar com tudo.

O nome OCA, é uma referência direta à cultura nortista e suas influências. O nosso estado de origem, o Acre, é um dos estados com o maior número de etnias indígenas no Brasil, então OCA que é uma palavra que significa lar, representa o que esse espaço é pra gente.

Estamos abrindo as portas do nosso lar pra vocês.

O nosso objetivo é tornar o projeto OCA Gastrobar, referência gastronômica e bar beira mar, como a melhor opção de bar e restaurante em Angra dos Reis.

A OCA Gastrobar pretende se expandir em filiais rapidamente, e futuramente em franquias que levarão a mistura da nossa culinária nortista e gastronomia de frutos do mar.

