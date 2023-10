Produtor rural de Brasileia vai até o IMAC requerer abertura de ramal

O produtor rural Cerjo Antônio Freitas de Aquino, torna publico que requereu do instituto de meio ambiente do Acre (IMAC) a licença de operação para atividade de construção de um ramal localizado no km 75, com 16 km de ramal no município de Brasileia.

O produtor está em processo de licenciamento para abertura de ramal

O IMAC disponibilizou a lista de documentos para que o produtor possa providenciar e entrar com uma licença.

Alega que o ramal irá ajudar no escoamento da produção de famílias que moram na localidade.

